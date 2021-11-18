18 ноября 2021, 20:40
Рабочий пострадал на стройке в Петербурге
Рабочего придавило стеной в Санкт-Петербурге. Его доставили в Мариинскую больницу
Стена обрушилась на набережной Обводного канала у дома № 118 в Санкт-Петербурге. В результате пострадал рабочий. Об этом сообщили «Невские новости».
Ситуация произошла сегодня, около пяти часов вечера. Пострадавший получил множественные переломы. Спасателям удалось оперативно достать пострадавшего из-под кирпичных завалов. Мужчину доставили в Мариинскую больницу. Площадь обрушения стены составила около 20 квадратных метров.
Ранее два восьмиметровых стеллажа с бутылками рухнули на складе алкогольной продукции в Красноярске. Компании доставлен значительный ущерб.