Рабочий пострадал на стройке в Нижнем Новгороде

Машинист-копровщик в возрасте 68 лет получил серьезные травмы во время работ в Нижнем Новгороде. По факту травмирования пострадавшего было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает newsnn.ru, мужчина работал в дневное время на стройплощадке. Он занимался демонтажом копровой установки. В какое-то момент стрела установки упала на рабочего. Его экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи подтвердили, что мужчине нанесен тяжкий вред здоровью.

Заведено уголовное дело по факту происшествия.