Происшествия 17 ноября 2023, 13:03 Рабочий получил травмы на стройке в Москве Прокуратура Москвы: предмет упал на рабочего на стройке Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Строительный рабочий получил травмы, когда на него упал предмет на объекте на улице Автозаводская. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Москвы.

Предположительно, причиной травм стало падение предмета с большой высоты. Мужчину госпитализировали.

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«Мужчина 1985 года рождения госпитализирован в тяжелом состоянии», — отметили в пресс-службе.

Причину происшествия начали устанавливать сотрудники столичной прокуратуры. Их будет координировать зампрокурора Юрий Ходыревский.

Ранее прокуратура Москвы организовала проверку после падения лесов на объекте, расположенном на Покровской улице. Там начали строить трехэтажный торговый центр, но в процессе пострадали двое рабочих.

Еще один рабочий погиб после падения на стройке на улице Вильгельма Пика в Москве. По предварительным данным, ЧП произошло из-за несоблюдения мер безопасности.