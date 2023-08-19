Эксклюзив 19 августа 2023, 10:55 Рабочий получил травму спины после падения в вентиляционных коммуникациях в Москве Рабочий упал в вентиляционной системе торгового центра Forum City в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Человек упал с четырехметровой высоты во время прокладки вентиляции в столичном ТЦ Forum City. Об этом «360» сообщил источник.

О ЧП стало известно примерно в 10:00 19 августа. По информации заявителей, тридцатилетний рабочий при падении получил травму спины, однако остался в сознании.

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На место происшествия направили несколько оперативных служб, включая МОЭК.

Ранее в Москве сообщили о падении рабочего в шахту лифта в доме на Профсоюзной улице.