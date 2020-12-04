Рабочий получил травму позвоночника после падения с крыши в Вольске

Мужчина получил серьезные травмы: перелом позвоночника, закрытый перелом костей таза, ушибы сердца и легкого.

Известно, что рабочий находился на крыше без страховки и не имел квалификации высотных работ. Заведено уголовное дело.

Ранее в Москве при пожаре в здании Московского международного онкологического центра погибли два человека.