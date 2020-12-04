04 декабря 2020, 14:19
Рабочий получил травму позвоночника после падения с крыши в Вольске
Молодой рабочий упал с крыше во время работа в Вольске в Саратовской области. Об этом сообщил Newinform.
Мужчина получил серьезные травмы: перелом позвоночника, закрытый перелом костей таза, ушибы сердца и легкого.
Известно, что рабочий находился на крыше без страховки и не имел квалификации высотных работ. Заведено уголовное дело.
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