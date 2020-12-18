Рабочий получил травму после падения на него 200-килограммового крюка крана

В Волгограде начали проверку после травмирования рабочего тяжелым крюком крана на предприятии в Тракторозаводском районе.

Как сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, ЧП с травмированием человека произошло при профилактических очистных работах в одном из цехов предприятия. 41-летнему монтажнику, отвечавшему за ремонт специальных промышленных ванн и очистку электролизера, помогал машинист крана, который должен был опускать и поднимать лебедку с тяжелым крюком на конце.

В какой-то момент лебедка резко начала подниматься вверх, и крюк оборвался.

Сначала он рухнул в ванну возле монтажника, а затем отскочил прямо в него. Вследствие удара монтажник получил тяжелые множественные переломы. Его оперативно госпитализировали.

По словам машиниста крана, он не знает, какая именно неисправность механизма могла привести к ЧП с тяжелыми последствиями.

В ходе проверки будет дана оценка действия всем, кто может быть причастен к инциденту. В том числе должностным лицам, которые отвечают на предприятии за технику безопасности.