Рабочий получил тяжелые травмы на производстве в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) серьезные травмы получил рабочий при выполнении работ на территории «Уралвагонзавода». Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Мужчина травмировался в минувший понедельник. В пресс-службе «Уралвагонзавода» рассказали, что пострадавшего доставили в одну из городских больниц.

Создана специальная комиссия, которая разбирается в обстоятельствах произошедшего.