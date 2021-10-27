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    27 октября 2021, 13:42

    Рабочий получил тяжелые травмы на производстве в Нижнем Тагиле

    На Урале рабочий травмировался при выполнении работ на «Уралвагонзаводе»

    Артур Блянихов

    В Нижнем Тагиле (Свердловская область) серьезные травмы получил рабочий при выполнении работ на территории «Уралвагонзавода». Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Мужчина травмировался в минувший понедельник. В пресс-службе «Уралвагонзавода» рассказали, что пострадавшего доставили в одну из городских больниц.

    Создана специальная комиссия, которая разбирается в обстоятельствах произошедшего.