27 октября 2021, 13:42
Рабочий получил тяжелые травмы на производстве в Нижнем Тагиле
На Урале рабочий травмировался при выполнении работ на «Уралвагонзаводе»
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) серьезные травмы получил рабочий при выполнении работ на территории «Уралвагонзавода». Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Мужчина травмировался в минувший понедельник. В пресс-службе «Уралвагонзавода» рассказали, что пострадавшего доставили в одну из городских больниц.
Создана специальная комиссия, которая разбирается в обстоятельствах произошедшего.