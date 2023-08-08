Происшествия 08 августа 2023, 14:36 Рабочий погиб во время укладки асфальта в Новосибирской области

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В Новосибирской области правоохранители расследуют дело, связанное с гибелью рабочего во время укладки асфальта. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой СУ СКР по региону.

Случай произошел накануне в селе Починки. По предварительным данным, во время дорожных работ опрокинулся асфальтный каток и насмерть задавил 69-летнего водителя.

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Следствие завело уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося, а также опрашиваются лица, отвечающие за безопасность работ.