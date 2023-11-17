17 ноября 2023, 12:57
Рабочий погиб во время стройки в Нижегородской области
В Нижегородской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели 25-летнего мужчины, который скончался прямо на строительной площадке. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Случай произошел в строящемся здании на Советской улице в Дзержинске. Молодой человек упал с высоты восьмого этажа.
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Расследованием случившегося будет заниматься руководитель инспекции труда региона Илья Мошес при участии полицейских.
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