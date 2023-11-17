Происшествия 17 ноября 2023, 12:57 Рабочий погиб во время стройки в Нижегородской области

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В Нижегородской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели 25-летнего мужчины, который скончался прямо на строительной площадке. Об этом написал сайт newsnn.ru.

Случай произошел в строящемся здании на Советской улице в Дзержинске. Молодой человек упал с высоты восьмого этажа.

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Расследованием случившегося будет заниматься руководитель инспекции труда региона Илья Мошес при участии полицейских.