Рабочий погиб во время строительства причала в ЯНАО

На Ямале во время строительных работ погиб 55-летний монтажник, передает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный СК.

По данным издания, мужчина погиб при строительстве причала на Салмановском месторождении, которое находится на берегу Обской губы. Он упал в воду и утонул. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.