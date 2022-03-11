Рабочий погиб во время демонтажа здания обувной фабрики в Казани

В Казани в ходе работ по демонтажу здания обувной фабрики «Спартак» произошло обрушение кирпичной стены. Погиб рабочий.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС, обрушение кирпичной стены произошло на первом этаже. Само пятиэтажное здание стояло пустое.

Личность оказавшегося под завалами рабочего устанавливают.

Свою проверку начали в прокуратуре Вахитовского района столицы Татарстана.