Рабочий погиб во время бурения скважины в Челябинской области

Рабочий погиб из-за нарушения техники безопасности при бурении скважины на карьере в Красноармейском районе Челябинской области. Об этом написало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

При проведении работ были допущены нарушения техники безопасности, в итоге штанга буровой установки при внезапном включении вращателя ударила двух рабочих. Один из них погиб в больнице от полученных травм, другой получил легкие повреждения. Предприятие оштрафовали за нарушение требований охраны труда.