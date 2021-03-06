Рабочий погиб в заваленной грунтом траншее в Петербурге

Обвал траншеи на стройке на западе в Санкт-Петербурге привел к смерти рабочего. Как сообщили «360» в пресс-службе городского главка МЧС, мужчину завалило грунтом.

Все произошло на Гостилицкой улице в Петродворцовом районе города.

«На территории стройки произошел обвал траншеи, в результате чего был засыпан рабочий. Он скончался до прибытия спасателей», — заявили в ведомстве.

Телеканал «78» со ссылкой на свой источник уточнил, что обрушение траншеи произошло на стройплощадке, где возводится спортивный комплекс.



В тот момент на месте находились несколько человек. Когда на работников начали падать земля и подготовленные трубы, все успели отбежать, кроме одного мужчины, который бросился в самый эпицентр. Умер он от упавшей на него трубы, которая его задавила. По неподтвержденным данным, погибший работал на Водоканале.