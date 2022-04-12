Рабочий погиб в шахте в Челябинской области

Горняк погиб в шахте города Пласта Челябинской области в результате падения кабины лифта. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на Следственный комитет региона.

«Тело рабочего было обнаружено 10 марта днем. По версии следствия, рабочий получил смертельные травмы из-за падения кабины лифта», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности. Правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают виновников произошедшего.