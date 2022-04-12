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    12 апреля 2022, 17:31

    Рабочий погиб в шахте в Челябинской области

    Дарья Морозова

    Горняк погиб в шахте города Пласта Челябинской области в результате падения кабины лифта. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на Следственный комитет региона.

    «Тело рабочего было обнаружено 10 марта днем. По версии следствия, рабочий получил смертельные травмы из-за падения кабины лифта», — рассказали в пресс-службе ведомства.

    Возбуждено уголовное дело о нарушении правил техники безопасности. Правоохранители выясняют обстоятельства и устанавливают виновников произошедшего.