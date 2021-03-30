Рабочий погиб в Приморье

В Приморском крае на одном из рудников произошел обвал, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Дни.ру» рассказали, что обвал произошел на руднике «Королевский» во время подрывных работ. Всех горняков эвакуировали. Один человек погиб. Его труп нашли спасатели. Правоохранители проводят проверку.

«В рамках проверки прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований по охране труда на предприятии», — объяснила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Виолетта Дорожкина.