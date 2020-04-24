24 апреля 2020, 16:40
Рабочий погиб в порту под Темрюком
В одном из портов Краснодарского края несколько рабочих упали в воду. Один их них погиб, передает портал «Юга.ру» со ссылкой пресс-службу южной транспортной прокуратуры.
По данным издания, в начале месяца в морском порту под Темрюком бригада рабочих выполняла монтажные работы. В какой-то момент металлический трап, по которому переходили рабочие, разломился, и люди упали в воду.
Один из мужчин погиб. Возбуждено уголовное дело, поскольку на объекте были нарушены правила безопасности. Виновник произошедшего может провести за решеткой до пяти лет.