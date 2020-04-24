Рабочий погиб в порту под Темрюком

По данным издания, в начале месяца в морском порту под Темрюком бригада рабочих выполняла монтажные работы. В какой-то момент металлический трап, по которому переходили рабочие, разломился, и люди упали в воду.

Один из мужчин погиб. Возбуждено уголовное дело, поскольку на объекте были нарушены правила безопасности. Виновник произошедшего может провести за решеткой до пяти лет.