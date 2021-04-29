Рабочий погиб в Нижегородской области

В одной из нижегородских деревень погиб рабочий при прочистке канализационного колодца. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на региональный следком.

Мужчина погиб накануне. Вместе с напарником он спустился в колодец на территории частного домовладения, и в какой-то момент им стало дурно. Они не смогли выбраться и попросили водителя о помощи. Он вызвал службы экстренного реагирования, которые достали рабочих.

«Медики констатировали смерть 35-летнего мужчины, его 57-летний напарник госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы с предварительным диагнозом отравление неизвестным веществом», — уточнили в ведомстве.

По предварительной информации, мужчины могли отравиться парами аммиака.