Рабочий погиб в ЯНАО

На Ямале на территории Салмановского нефтегазоконденсатного месторождения погиб рабочий. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве рассказали, что мужчина погиб при ведении строительных работ. Он находился в кабине машины «Урал», на которую упала стрела автомобильного крана. Рабочий получил закрытую черепно-мозговую травму, которая оказалась смертельной. Он умер на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.