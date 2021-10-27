Рабочий погиб в Богородске

46-летний рабочий погиб на предприятии по выпуску бетона в Богородске. Мужчина попал в бетономешалку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на сообщение следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.

Ситуация произошла во вторник днем, 26 октября, на ООО «БЗ Монолит». Мужчина занимался очисткой бетономешалки. В какой-то момент аппарат начал свою работу, передали «Дни.ру».

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения норм охраны труда, которое привело к смерти работника.