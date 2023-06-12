12 июня 2023, 18:31
Рабочий погиб, провалившись в шахту лифта на западе Москвы
Рабочий на стройке упал в шахту лифта и погиб в Москве 12 июня
Рабочий упал в шахту лифта на строящемся объекте и скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
В столице на строительной площадке произошла трагедия: 65-летний сотрудник подрядной организации упал в шахту лифта. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался. ЧП случилось в понедельник, 12 июня, в Причальном проезде. По факту произошедшего началась проверка.
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«Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — уточнили в надзорном ведомстве.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают полную картину случившегося: выясняют причины и обстоятельства гибели рабочего.
На днях произошла похожая ситуация: один рабочий погиб, второй получил травму ног во время монтажа лифтового оборудования в доме на Штурвальной улице в Москве.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 56-летней работницы хлебокомбината в тестомесильной машине в подмосковном городе Клине.
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