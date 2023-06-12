Происшествия 12 июня 2023, 18:31 Рабочий погиб, провалившись в шахту лифта на западе Москвы Рабочий на стройке упал в шахту лифта и погиб в Москве 12 июня Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Рабочий упал в шахту лифта на строящемся объекте и скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В столице на строительной площадке произошла трагедия: 65-летний сотрудник подрядной организации упал в шахту лифта. Травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался. ЧП случилось в понедельник, 12 июня, в Причальном проезде. По факту произошедшего началась проверка.

Реклама

«Хорошевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — уточнили в надзорном ведомстве.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают полную картину случившегося: выясняют причины и обстоятельства гибели рабочего.

На днях произошла похожая ситуация: один рабочий погиб, второй получил травму ног во время монтажа лифтового оборудования в доме на Штурвальной улице в Москве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 56-летней работницы хлебокомбината в тестомесильной машине в подмосковном городе Клине.