Происшествия 17 января 2023, 23:50 Рабочий погиб при разрыве парового котла в строящемся ЖК в Москве Один человек погиб при разрыве парового котла на стройке ЖК на северо-востоке Москвы

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На территории строящегося жилого комплекса в Москве разорвался паровой котел. Как сообщил «360» источник в экстренных службах, в результате происшествия погиб один человек.

По данным московской прокуратуры, все случилось на 4-й улице Марьиной Рощи. На строительном объекте скончался рабочий — 24-летний молодой человек.

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«Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки», — сказали в ведомстве.

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Источник «360» подчеркнул, что во время разрыва парового котла часть трубы отлетела в бетонный забор. В 20:40 по московскому времени из коллектора достали тело рабочего. В соцсетях утверждают, что происшествие было на территории, где строится ЖК премиум-класса Mod.

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