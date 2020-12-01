Рабочий погиб при разборе ветхого дома в Глазове

В Удмуртии рабочий сорвался с крыши во время разбора ветхого здания. Ведется расследование.

Как сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону, трагедия произошла в Глазове 27 ноября. Бригада рабочих разбирала старый дом. В какой-то момент один из них сорвался с крыши, упал вниз, и его придавила бетонная плита. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер.

По предварительным данным, бригада для разбора дома была нанята неофициально. Люди работали без необходимых средств защиты — страховочных тросов.

Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего, назначена судмедэкспертиза, идет допрос свидетелей.