В Москве при разборе декораций ледового шоу погиб рабочий. Это произошло в спорткомплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре, сообщило издание «Фонтанка».

При разборе обрушилась декорация в виде замка. Увидев, что происходит, рабочие начали разбегаться, но один из них не сумел спастись. Его придавило насмерть. По данным СМИ, это случилось еще 9 января.

В Следственном комитете в среду подтвердили изданию, что такой случай имел место, но предложил обратиться за комментариями в Министерство спорта РФ, в ведении которого находится спорткомплекс. По неподтвержденным данным, по факту гибели рабочего возбудили уголовное дело.

Комиссия Большого театра ранее провела расследование несчастного случая, который привел к гибели актера Евгения Кулеша во время спектакля «Садко». Артиста насмерть придавило декорацией прямо на сцене, на глазах у зрителей. Адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы семьи погибшего, ранее сообщил, что у него есть основания требовать дополнительной компенсации. В Большом театре матери актера уже выплатили 1,5 миллиона рублей, Фонд соцстрахования РФ пообещал выделить еще один миллион.