Рабочий погиб при обрушении подпорной стены на стройке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Шолохова произошло обрушение — там рухнула часть подпорной стены котлована на строящемся объекте. Как сообщили в СК по Октябрьскому району города, жертвой стал рабочий.

По данным Telegram-канала «Екатеринбург № 1», рабочие могли делать врезку в канализационную трубу, когда нарушили технику безопасности. Подпорная стена обрушилась и погребла под собой человека. По предварительным данным, травмы мог получить еще один рабочий. Но официального подтверждения этих данных пока нет.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. На месте работают следователи, они допрашивают свидетелей и ищут доказательства. Специалисты уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и уточняют все обстоятельства гибели рабочего.

Еще один рабочий погиб несколько дней назад, когда проводился демонтаж пятиэтажки в Казани. По данным СМИ, стена рухнула и придавила мужчину. Он оказался под завалами и к приезду спасателей был мертв. Причину произошедшего теперь будут устанавливать в ходе проверки.