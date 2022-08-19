Рабочий погиб при обрушении стены в здании на улице Крутицкий Вал в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. Официально информацию о гибели человека пока не подтвердили.

По данным источника, восьмиэтажное здание, где произошло ЧП, расположено по адресу: Крутицкий Вал, 26, строение 2. По его словам, оно находится на реконструкции. Частичное обрушение стены произошло во время работ по демонтажу, пояснил источник.

Источник фото: телеканал «360»

В ГУ МЧС «360» заявили, что получали заявку об обрушении, но помощь спасателей там не понадобилась. В региональном ГУ МВД сообщили, что пока не получали заявок о происшествиях по этому адресу.