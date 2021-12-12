Рабочий погиб при обрушении в подземном руднике в Туве

Рабочий стал жертвой обрушения породы на Кызыл-Таштыгском месторождении в Туве. ЧП произошло накануне вечером. Обстоятельства и причины случившегося выясняют следователи.

По данным регионального СУ СК РФ, 11 декабря, около 18:00, в подземном руднике месторождения произошло обрушение породы. В этот момент там находились пять человек. Один рабочий погиб на месте ЧП, остальные не получили травм. Всех сотрудников подняли на поверхность.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Следователи проводят осмотр места происшествия. Также будет проверена работа руководства предприятия по обеспечению охраны и безопасности труда. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.