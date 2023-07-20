Происшествия 20 июля 2023, 21:55 Рабочий погиб при обрушении крыши колонии в Нижнем Тагиле СК: рабочий погиб при обрушении крыши колонии в Нижнем Тагиле

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Кровля обрушилась во время ремонтных работ в цехе сборки металлоконструкций на территории исправительной колонии № 5 в Нижнем Тагиле. В результате погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

Обрушение конструкций произошло днем 20 июля, когда четверо рабочих ремонтировали кровлю.

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«В результате падения крыши один рабочий погиб, второй доставлен в больницу, третий не пострадал. Кроме того, были организованы поиски четвертого рабочего под завалами», — сообщили в региональном главке СК.

По факту гибели человека следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Допрашиваются свидетели произошедшего.

В конце июня в Северном округе Москвы при разборе гаражей обрушились наземные конструкции. Одно из деревянных перекрытий рухнуло прямо на человека. Как сообщал источник «360», пострадавшего не заблокировало, но ему потребовалась помощь врачей. Его направили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у мужчины закрытый перелом ключицы.