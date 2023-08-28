Происшествия 28 августа 2023, 19:39 Рабочий погиб после удара током на стройке на Ленинградском шоссе в Москве Прокуратура Москвы взяла под контроль дело о гибели рабочего от удара током Прокуратура Москвы

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После гибели рабочего на одной из строек столицы Головинская межрайонная прокуратура начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, на Ленинградском шоссе во время работ на строительном объекте водитель вел разгрузку грузового автомобиля и получил электротравму, от которой умер прямо на месте происшествия.

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Ранее после экстренного спуска лифта во время ремонта в доме на Рождественской улице в Люберцах врачи госпитализировали двоих рабочих — специалистов обслуживающей организации дома. По факту происшествия также проходит проверка.