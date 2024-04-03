Происшествия 03 апреля 2024, 14:13 Рабочий погиб после обрушения ограждения на Южнопортовой улице в Москве Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту гибели рабочего в Москве

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Рабочий, на которого обрушился элемент ограждения в Москве, погиб. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

ЧП случилось на строительном объекте на улице Южнопортовой. Мужчина, которому было 62 года, погиб на месте.

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Ранее источник «360» информировал о случившемся, однако отмечалось лишь, что пострадавший без сознания и на место вызвали бригаду скорой помощи. Очевидец отметил, что рабочего придавило деревянным щитом в строящемся жилом комплексе.

Люблинская межрайонная прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств происшествия и ход процессуальной проверки, которую начали правоохранители. Кроме того, прокуроры координируют работу правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в Москве на Фестивальной улице 23-летний строитель упал в шахту лифта в строящемся жилом доме. Молодой человек погиб.