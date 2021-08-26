Рабочий погиб от удара током в Бердске

Водителя автоподъемника убило током в Бердском лесхозе под Новосибирском. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Это произошло из-за того, что стрела подъемника зацепила линию электропередачи. Еще двое рабочих попали в больницу. Спецмашина загорелась. Пожарные приехали и потушили огонь за 10 минут. Ранее бетонная плита упала на рабочего на одной из строек Екатеринбурга. Мужчина погиб.