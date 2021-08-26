26 августа 2021, 18:59
Рабочий погиб от удара током в Бердске
Водителя автоподъемника убило током в Бердском лесхозе под Новосибирском. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Это произошло из-за того, что стрела подъемника зацепила линию электропередачи. Еще двое рабочих попали в больницу.
Спецмашина загорелась. Пожарные приехали и потушили огонь за 10 минут.
Ранее бетонная плита упала на рабочего на одной из строек Екатеринбурга. Мужчина погиб.