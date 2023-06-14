Происшествия 14 июня 2023, 18:31 Рабочий погиб на стройплощадке на юге Москвы Прокуратура Москвы: на проспекте Лихачева рабочий сорвался со строительных лесов и погиб Пресс-служба Генпрокуратуры

Читать 360tv в

Рабочий погиб на строительной площадке на проспекте Лихачева, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Погибший занимался отделкой офисного помещения, сорвался со строительных лесов и упал с высоты шести метров.

Реклама

Симоновская межрайонная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности.

Ранее в Москве мужчина упал с Крымского моста, на его поиски отправили катер и водолазов.