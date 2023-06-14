14 июня 2023, 18:31
Рабочий погиб на стройплощадке на юге Москвы
Прокуратура Москвы: на проспекте Лихачева рабочий сорвался со строительных лесов и погиб
Рабочий погиб на строительной площадке на проспекте Лихачева, сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.
Погибший занимался отделкой офисного помещения, сорвался со строительных лесов и упал с высоты шести метров.
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Симоновская межрайонная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности.
Ранее в Москве мужчина упал с Крымского моста, на его поиски отправили катер и водолазов.
Строительство
Москва 2023
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