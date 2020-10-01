Рабочий погиб на стройке в Ставропольском крае

В Ставропольском крае расследуют гибель рабочего, который упал с большой высоты на одной из строек в Пятигорске.

Как сообщает newstracker.ru со ссылкой на СУ СКР по Ставропольскому краю, по предварительным данным ведомства, 36-летний строитель отправился на высоту работать с вентиляцией. При этом у него отсутствовали специальное оборудование и инвентарь, необходимые для работы на высоте. Сорвавшись, мужчина рухнул на землю и скончался на месте от полученных травм.

По факту гибели рабочего следователи возбудили уголовное дело в отношении инженера данной строительной фирмы, отвечающего за безопасность работ.