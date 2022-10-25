Рабочий погиб на стройке в Оренбурге | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 19:11 Рабочий погиб на стройке в Оренбурге

Читать 360tv в

Крановщик скончался во время работы на стройке на улице Тихой в Оренбурге. Об этом сообщил 56orb.ru.

По данным местных СМИ, мужчину ударило током в тот момент, когда он работал в башенном кране. В Следственном комитете не стали опровергать данную информацию. Однако представители ведомства отметили, что на данный момент не поступало точных сведений о том, что же произошло с пострадавшим.

Реклама

«До конца пока не понятно, что произошло с пострадавшим. Его пытаются эвакуировать с крана. Это территория стройки, поэтому все не так просто. Мы пока не может подтвердить информацию об ударе током. Было ли это так, или, возможно, у него случился сердечный приступ, мы не знаем. Группа недавно выехала на место происшествия», — рассказали в СУ СК.

Реклама