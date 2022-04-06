Рабочий погиб на стройке в Невском районе Петербурга

Днем 5 апреля на строительном объекте, расположенном на улице Фарфоровской в Невском районе Санкт-Петербурга, во время работ погиб 19-летний молодой человек. Об этом написали «Невские новости» со ссылку на пресс-службу городского Следкома.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

По факту нарушения правил безопасности на строительном объекте было заведено уголовное дело.