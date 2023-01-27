Происшествия 27 января 2023, 15:38 Рабочий погиб на стройке в Москве

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На стройплощадке на Востряковском шоссе погиб рабочий. Об этом сообщила «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Они организовали проверку по факту случившегося. А прокуратура контролирует ее ход, как и в других делах о предполагаемых нарушениях в сфере охраны труда.

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«Предварительная информация гласит, что мужчина 1996 года рождения был сильно травмирован в процессе передвижения металлоконструкций», — заявили в прокуратуре.