Эксклюзив 22 декабря 2023, 13:42 Рабочий погиб на стройке в Москве, сорвавшись в котлован Рабочий упал в котлован на стройке в Москве и погиб из-за обвалившегося грунта РИА «Новости»

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Рабочий оступился на стройке в районе Тропарево-Никулино на западе Москвы и сорвался вниз в котлован. Мужчина скончался из-за обрушившегося на него грунта. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Прораб рассказал прибывшим на местах спасателям, что, когда мужчина упал в котлован, его засыпало землей из экскаватора. Обрушение грунта произошло при строительных работах. Рабочий занимался реконструкцией ливневки. Прибывшие медики констатировали смерть.

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Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия уже находятся специальные службы для установления точных причин и обстоятельств.

В начале декабря 21-летний рабочий погиб на стройке в Москве из-за рухнувшей на него с высоты детали.