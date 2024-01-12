12 января 2024, 14:43
Рабочий погиб на стройке на севере Москвы
СК возбудил дело после гибели рабочего на стройплощадке на севере Москвы
Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на строительной площадке на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
Инцидент произошел 11 января 2024 года на площадке по адресу: 3-й Балтийский переулок, Москва. При использовании крана на гусеничном ходу для транспортировки шпунта с одной части строительной площадки на другую оборвалась грузоподъемная стропа. Вследствие этого металлический элемент упал на 31-летнего рабочего. Мужчина скончался на месте.
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Следователи осмотрели стройплощадку, изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы, чтобы установить обстоятельства случившегося.
Еще один рабочий погиб в Москве, сорвавшись в котлован. Он оступился на стройке в районе Тропарево-Никулино.
Строительство
Следственный комитет России
Москва
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