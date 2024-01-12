Происшествия 12 января 2024, 14:43 Рабочий погиб на стройке на севере Москвы СК возбудил дело после гибели рабочего на стройплощадке на севере Москвы РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на строительной площадке на севере Москвы. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Инцидент произошел 11 января 2024 года на площадке по адресу: 3-й Балтийский переулок, Москва. При использовании крана на гусеничном ходу для транспортировки шпунта с одной части строительной площадки на другую оборвалась грузоподъемная стропа. Вследствие этого металлический элемент упал на 31-летнего рабочего. Мужчина скончался на месте.

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Следователи осмотрели стройплощадку, изъяли документацию и назначили необходимые экспертизы, чтобы установить обстоятельства случившегося.

Еще один рабочий погиб в Москве, сорвавшись в котлован. Он оступился на стройке в районе Тропарево-Никулино.