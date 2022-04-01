Рабочий погиб на строительстве элеватора в Нижегородской области

Рабочий получил смертельные травмы на строительстве элеватора в Арзамасском районе в Нижегородской области.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональную прокуратуру, ЧП произошло в результате обрушения строительных лесов на площадке в деревне Бебяево, где возводится здание элеватора.

При падении лесов травмы получили два рабочих. Смерть одного из них позже зафиксировали медики больницы, куда доставили пострадавших.

Сейчас организацию работ ООО «АгропроектСервис» на стройплощадке проверяют прокуроры.