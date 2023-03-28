Происшествия 28 марта 2023, 17:31 Рабочий погиб на подземном руднике в Забайкалье

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В Забайкальском крае в Краснокаменске на руднике Приаргунского производственного горно-химического объединения погиб рабочий. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Несчастный случай произошел на производстве в ночь на 26 марта. После сообщения о гибели работника прокуратура организовала проверку.

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Отмечается, что специалисты оценят промышленную безопасность на производстве и проверят соблюдение требований охраны на объекте.