12 декабря 2020, 21:07
Рабочий погиб на нефтяном месторождении в НАО
Разгерметизация рукава высокого давления произошла на нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе. В результате погиб один человек трое получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что разлива нефти не произошло. Работу на скважине остановили.
Начальник департамента здравоохранения администрации округа Сергей Свиридов рассказал о состоянии потерпевших. По его словам, двое в тяжелом состоянии, один — средней тяжести. Свиридов подчеркнул, что это пока только предварительная информация.
«Их пока эвакуируют санавиацией в окружную больницу. Борт санавиации вылетел за ними из Нарьян-Мара», — рассказал он.
Нефтяное месторождение имени Требса расположено в 220 километрах от Нарьян-Мара. Разработку месторождения ведет компания «Башнефть-Полюс».