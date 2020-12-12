Рабочий погиб на нефтяном месторождении в НАО

В ведомстве уточнили, что разлива нефти не произошло. Работу на скважине остановили.

Начальник департамента здравоохранения администрации округа Сергей Свиридов рассказал о состоянии потерпевших. По его словам, двое в тяжелом состоянии, один — средней тяжести. Свиридов подчеркнул, что это пока только предварительная информация.

«Их пока эвакуируют санавиацией в окружную больницу. Борт санавиации вылетел за ними из Нарьян-Мара», — рассказал он.

Нефтяное месторождение имени Требса расположено в 220 километрах от Нарьян-Мара. Разработку месторождения ведет компания «Башнефть-Полюс».