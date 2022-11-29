Происшествия 29 ноября 2022, 12:55 Рабочий погиб из-за удара ковшом экскаватора в Татарстане

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Водитель экскаватора случайно активировал работу ковша, из-за чего погиб рабочий. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональное управление СК.

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Работы шли недалеко от деревни Гребени в Верхнеуслонском районе Татарстана во время строительства дороги. Отмечается, что водитель машины привел в действие ковш совершенно случайно. В этот момент рядом с экскаватором оказался рабочий. От полученных ушибов и травм он скончался на месте.

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