Происшествия 09 марта 2023, 18:13 Рабочий охраняемого объекта в Пензе избил начальника

Читать 360tv в

Драка произошла на охраняемом объекте в Пензе. Там пьяный рабочий избил своего начальника. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Реклама

Ситуация произошла на охраняемом объекте на улице Каракозова. Установлено, что 43-летний сотрудник пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Руководитель смены предложил рабочему пойти домой, однако тот воспринял указание агрессивно. В результате пьяный мужчина ударил оппонента по лицу. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые остановили драку. Злоумышленника передали полицейским.