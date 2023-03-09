09 марта 2023, 18:13
Рабочий охраняемого объекта в Пензе избил начальника
Драка произошла на охраняемом объекте в Пензе. Там пьяный рабочий избил своего начальника. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.
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Ситуация произошла на охраняемом объекте на улице Каракозова. Установлено, что 43-летний сотрудник пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Руководитель смены предложил рабочему пойти домой, однако тот воспринял указание агрессивно. В результате пьяный мужчина ударил оппонента по лицу. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые остановили драку. Злоумышленника передали полицейским.
Драки
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