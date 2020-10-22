Рабочий насмерть разбился при падении с крыши ремонтируемого дома

Уточняется, что мужчина упал с крыши дома, который находится по улице Ленина, 80. Рабочий скончался от полученных травм на месте. Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели человека на производстве, информирует Piter.tv.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о гибели школьника, который выпал из окна.