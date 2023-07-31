Происшествия 31 июля 2023, 08:51 Рабочий насмерть разбился на стройке на западе Москвы Мужчина погиб в результате падения со стройплощадки на западе Москвы РИА «Новости»

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Рабочий сорвался с высоты на стройке на улице Лобачевского. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, 41-летний строитель упал с высоты девяти этажей и скончался от полученных травм. Расследование произошедшего взял под свой контроль заместитель Никулинского межрайонного прокурора Руслан Кудрявцев.

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Прокуратуре предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, в том числе выявить лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности на стройобъекте.

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