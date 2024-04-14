Происшествия 14 апреля 2024, 18:01 Рабочий насмерть разбился на стройке на западе Москвы Прокуратура: рабочий сорвался с высоты на стройобъекте в Москве и погиб Прокуратура Москвы/ Telegram

Читать 360tv в

Рабочий упал с высоты на строительном объекте, расположенном на улице Нижние Мневники в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Мужчина погиб на месте», — отметили в ведомстве.

Реклама

Хорошевская межрайонная прокуратура взяла на контроль работу правоохранительных органов и установление причин произошедшего.

Ранее стало известно о гибели рабочего, который упал со строящего здания на Ленинградском проспекте. По данным экстренных служб, падение произошло с пятого этажа. Врачи констатировали смерть мужчины на месте ЧП.

Ранее в Москве на Фестивальной улице 23-летний строитель упал в шахту лифта в строящемся многоэтажном доме. Молодой человек скончался.