14 января 2022, 15:59
Рабочий на заводе в Екатеринбурге лишился обеих стоп
Мужчина, работающий на екатеринбургском заводе «Уралтрансмаш», уронил на ноги тяжелый груз. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
По сообщению издания tagilcity.ru, рабочий поступил в больницу в тяжелом состоянии, врачам пришлось ампутировать ему обе стопы. На данный момент его состояние не улучшилось.
Инцидент расследует специальная комиссия. В медицинском учреждении пострадавшему оказали всю необходимую помощь.