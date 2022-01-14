Рабочий на заводе в Екатеринбурге лишился обеих стоп

Мужчина, работающий на екатеринбургском заводе «Уралтрансмаш», уронил на ноги тяжелый груз. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

По сообщению издания tagilcity.ru, рабочий поступил в больницу в тяжелом состоянии, врачам пришлось ампутировать ему обе стопы. На данный момент его состояние не улучшилось.

Инцидент расследует специальная комиссия. В медицинском учреждении пострадавшему оказали всю необходимую помощь.