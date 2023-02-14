Происшествия 14 февраля 2023, 14:05 Рабочий на омском заводе попал под струю раскаленного цинка Mash: рабочего на заводе в Омске облило раскаленным цинком РИА «Новости»

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Работник омского электромеханического завода случайно попал под струю раскаленного цинка из-за халатности коллеги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

На опубликованных кадрах одна из металлических конструкций соскочила с креплений и полетела в чан с раскаленной жидкостью. Стоящий рядом работник попал под брызги, его коллега успел отскочить в сторону.

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По предварительной версии, ЧП произошло из-за того, что один из сотрудников цеха не закрутил проволоку на навесе до конца, из-за чего сцепка сломалась.

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Издание Ngs55 уточнило, что пострадавший получил травмы ноги, уха, лица и головы. Медики констатировали у него термические ожоги тела второй и третьей степеней.

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