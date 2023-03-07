Эксклюзив 07 марта 2023, 11:41 Рабочий на Кутузовском проспекте в Москве упал с большой высоты МЧС: на стройке в районе Бадаевского завода в Москве упал рабочий РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Кутузовском проспекте в Москве рабочий упал с большой высоты. Спасатели выехали на место происшествия, чтобы проверить информацию и помочь пострадавшему, рассказали «360» в Главном управлении МЧС России по Москве.

«Заявку получили, пока проверяем информацию», — подтвердили в ведомстве.

Реклама

Источник «360» рассказал, что ЧП случилось на стройке в районе бывшего Бадаевского завода на Кутузовском проспекте. Рабочий днем 7 марта упал из разноуровнего пятиэтажного здания в котлован с высоты от восьми до 10 метров. Полиция и скорая помощь уже приехали на место. Мужчина потерял сознание. Его достали, но потребовалась помощь спасателей.

Реклама