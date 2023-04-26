Происшествия 26 апреля 2023, 22:43 Рабочий, который укладывал плитку, попал под колеса иномарки на Кубани

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Девушка за рулем иномарки сбила рабочего, который укладывал тротуарную плитку на улице Красной в Усть-Лабинске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции Кубани.

Владелица Ford не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в забор. В результате под колеса автомобиля попал 61-летний рабочий.

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Мужчина получил травму ноги. Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.