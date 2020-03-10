    10 марта 2020, 12:31

    Рабочий комбината на Урале скончался во время ремонта цеха

    Ольга Ситникова

    Сотрудник комбината по производству огнеупорных материалов в городе Сатка Челябинской области погиб во время ремонта на предприятии. Его затянуло в транспортную ленту. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

    Инцидент произошел 9 марта в ходе ремонта в цехе магнезитового порошка № 3.

    «Рабочего сначала затянуло в транспортную ленту, а потом в барабан, который ее проматывает», — пояснил источник.

    В СКР подтвердили сведения о происшествии.

    «Подтверждаем данные сведения. Организована доследственная проверка обстоятельств произошедшего, информации пока очень мало», — заявил начальник городского следственного отдела Геннадий Соловьев.