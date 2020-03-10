Рабочий комбината на Урале скончался во время ремонта цеха

Инцидент произошел 9 марта в ходе ремонта в цехе магнезитового порошка № 3.

«Рабочего сначала затянуло в транспортную ленту, а потом в барабан, который ее проматывает», — пояснил источник.

В СКР подтвердили сведения о происшествии.

«Подтверждаем данные сведения. Организована доследственная проверка обстоятельств произошедшего, информации пока очень мало», — заявил начальник городского следственного отдела Геннадий Соловьев.